Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, miercuri seara, la un restaurant din Targu Mures, pompierii intervenind cu mai multe autospeciale.”Pompierii militari din cadul Detasamentului Targu Mures intervin in aceste momente in municipiul Targu Mures, in urma izbucnirii unui incendiu la un restaurant al unui operator…

- A fost alerta, sambata dupa-amiaza, in orașul Titu! Un nou incendiu de proporții a izbucnit șa groapa de gunoi a orașului. Flacarile s-au extins pe o suprafața de aproape 5000 de metri patrați. Pompierii au intervenit in forța, iar populația din zona a fost avertizata printr-un mesaj RO-Alert sa se…

- INCENDIU la Calnic: O locuința a fost cuprinsa de flacari. Intervin pompierii cu doua autospeciale INCENDIU la Calnic: O locuința a fost cuprinsa de flacari. Intervin pompierii cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit in cursul zilei de marți, 8 august, la o locuința din localitatea Calnic. Secția…

- Un incendiu puternic a distrus, sambata dimineața, mare parte dintr-un motel și un restaurant din Baile Heculane. Nu au fost inregistrate victime.Pompierii mehedințeni au fost solicitați sambata, in jurul orei 05:05, sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un motel și restaurant din…

- "Incendiu in Bragadiru, pe Alexandriei, la fabrica de medicamente Larofarm....politia locala bloca traficul pe sensul spre București", a fost mesajul postat pe rețele de socializare.Flacarile s-au manifestat pe o suprafața de 300mp, cu degajare masiva de fum. Focul a fost localizat și nu sunt victime. "Fumul…

- In noaptea de joi, dintre 6 si 7 iulie, a izbucnit un incendiu de proportii la o sura de paie din localitatea Sibioara. Pompierii s au luptat cu flacarile mai bine de cinci ore Conform unui comunicat de presa pus la dispozitie de Inspectoratul pentru situatii de Urgenta "Dobrogealdquo;, 16 pompieri…

- Un incendiu puternic a izbucnit astazi in municipiul Bacau, la garajele situate in spatele cladirii Taxe și Impozite. Focul se manifesta intr-o maniera violenta pe o suprafața de peste 300 de mp, iar pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale de stingere. Purtatorul de cuvant al ISU Bacau, Ema…

- Un puternic incendiu a izbucnit in localitatea Șcheia, la o hala de depozitare a societatii comerciale Sidef din cadrul platformei Rulmentul. In prima faza au intervenit pompierii militari pentru localizare si lichidare, iar la fata locului au fost alocate 8 autospeciale de stingere, doua autoscari…