- Doi copii, o fetița de 8 ani și un baiețel de 7 ani, au cazut in raul Bistrita, in județul Neamț, unul dintre ei fiind scos din apa in stare de inconstienta de martorii alertați de cele intamplate, informeaza Observatornews . Potrivit primelor informații, pompierii au fost alertați in jurul orei 14.41,…

- Incendiu de proportii in apropierea orasului Sangera. Sapte hectare de vegetatie uscata au ars. Potrivit ofiterului de presa al Inspectoratului General pentru situatii de Urgenta, Liliana Puscasu, flacarile au izbucnit in jurul orei 14:00, iar la fata locului au intervenit

- Chiar in aceste momente a izbucnit un incendiu de proporții in curtea unei biserici cunoscute din București. Lacașul de cult se afla la intersecția Doamna Ghica cu șoseaua Colentina. Avem și primele imagini cu flacarile mistuitoare care au inceput deja sa faca ravagii. Iata ce se intampla in aceste…

- Un copil din județul Constanța a murit dupa ce a fost atacat de un caine. Incidentul s-a produs luni in localitatea Cotul Vaii. La fața locului au intervenit echipaje de la SMURD și de la Serviciul de Ambulanța Constanța. Echipajele medicale au gasit un copil in varsta de 6 ani, cu multiple mușcaturi…

- In dimineața zilei astazi pompierii din nordul țarii au intervenit de urgența pentru a lichida un incendiu in raionul Ocnița, localitatea Otaci. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 7:27. Incendiu a izbucnit la o uscatorie de cereale. Pompierii au stabilit la fața locului ca un turn plin…

- Un incendiu de proporții a izbucnit duminica la o fabrica din județul Olt. Pompierii au solicitat ajutorul unitaților ISU din județele invecinate. Incendiul a fost localizat in limitele gasite și se lucreaza...

- Un incendiu de proporții a izbucnit in urma cu puțin timp la o fabrica de mezeluri din județul Olt. Fabrica de mezeluri este situata la Drumul Național 65, pe raza comunei Valea Mare. Conform primelor informații, se pare ca flacarile ar fi izbucnit intr-o hala de producție. In aceste momente, pompierii…