- Un incendiu a izbucnit joi seara la o anexa a unui camin de batrani din localitatea Vinga, județul Arad. Pentru ca exista pericol de extindere, pompierii au evacuat 27 de batrani și doi angajați ai centrului, anunța MEDIAFAX.Potrivit ISU Arad, incendiul a afectat o anexa a unui camin de batrani…

- Politistii din raionul Calarasi au fost alertati, pe 2 iunie, despre un caz de furt de proportii dintr-o locuinta din satul Hirbovat. Victima, o femeie de 52 de ani, a declarat politistilor ca, in intervalul de timp 08.00 – 12.00, in timp ce nu era acasa, i-a fost vandalizata locuinta si i-a fost sustrasa…

- Un incendiu de proporții a avut loc in noaptea de marți spre miercuri in Botoșani. In locuința facuta scrum, salvatorii au gasit o persoana decedata și o alta aflata in stare grava.

- O femeie in varsta de 97 de ani s-a vindecat de coronavirus, dupa opt zile de spitalizare si a fost externata marti. Aceasta fusese infectata cu COVID-19 intr-un camin de batrani din Arad, informeaza Agerpres.Reprezentantii Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad au declarat ca pacienta fusese…

- Magistrații au deschis un dosar penal dupa ce intr-un camin de batrani din orasul Santana, județul Arad, patru persoane au fost descoperite infectate cu noul coronavirus, in condițiile in care angajații...

- Procurorii constanteni au deschis o ancheta dupa ce o infirmiera de la un camin de batrani nu a informat angajatorul despre faptul ca a luat contact cu o persoana revenita din strainatate, avand in vedere ca sotul sau s-a intors din Belgia, potrivit news.ro.Parchetul de pe langa Tribunalul…

- O icoana a fost descoperita intacta, dupa un incendiu care a distrus o locuința, informeaza emaramures.ro."Minunea" a avut loc in orașul Targu Lapuș, iar fotografia in care icoana apare neatinsa de flacari a devenit virala pe internet.Nu este pentru prima data cand flacarile devastatoare ocolesc un…

- Incendiu in orașul Slobozia. Doi batrani au murit, dupa ce locuința acestora a fost cuprinsa de flacari, anunța presa locala.Tragedia s-a produs in aceasta dimineața. Pompierii continua sa lupte cu flacarile.