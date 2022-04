Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu puternic, duminica, in județul Timiș, la limita cu Hunedoara. Pompierii au fost solicitați sa intervina dupa ce focul a cuprins vegetația uscata din imediata apropiere a șoselei. Fumul gros a dat traficul peste cap, iar coada de mașini se intindea pe aproximativ doi kilometri.

- Pompierii militari ai Detașamentului Campulung Moldovenesc și cei ai Garzii de Intervenție Gura Humorului au intervenit cu 7 autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD B2, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit in municipiul Campulung Moldovenesc. La sosirea echipajelor, ardeau generalizat…

- Noua ore le-a luat pompierilor buzoieni sa stinga incendiul care a a izbucnit marți la Cislau. Intervenția a fost ingreunata de vantul care s-a manifestat in zona și a favorizat extinderea rapida a focarelor. Pompierii, jandarmii și localnici au ajutat cu ce au putut pentru a evita extinderea focului,…

- Pompierii doljeni intervin, sambata, 12 februarie, pentru stingerea a trei incendii de vegetatie uscata, in mai multe zone ale judetului. Cea mai afectata este localitatea Bralosnita, unde flacarile au cuprins vegetatia si maracinisul pe o suta de hectare de teren, informeaza agenția News.ro. Interventia…

- In data de 11.02.2022 ora 21:12 in urma apelului primit pe S.N.U.A.U 112, Pompierii au fost anunțați despre producerea unui incendiu la Centrul Școlar pentru Educație Incluziva „Constantin Pufan” din Timișoara. Pentru gestionarea evenimentului a fost alertat Detasamentul 1 și 2 Timișoara iar la fața…

- In data de 11.02.2022 ora 21:12 in urma apelului primit pe S.N.U.A.U 112, Pompierii au fost anunțați despre producerea unui incendiu la Centrul Școlar pentru Educație Incluziva „Constantin Pufan” din Timișoara. Pentru gestionarea evenimentului a fost alertat Detasamentul 1 și 2 Timișoara iar la fața…

- Un preot si-a pierdut viata, in judetul Constanta, in urma unui incendiu produs, in noaptea de luni spre marti, in locuinta sa, pompierii afirmand ca focul ar fi fost provocat intentionat, anunța news.ro. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, pompierii…

- Conform sursei citate, la stingerea focului au participat pompieri si o echipa formata din localnici.Interventia a fost una dificila din cauza vantului si a umiditatii scazute din ultimele zile, care au accelerat dezvoltarea incendiului, precizeaza ISU.