- ISU Timis anunta in aceasta dimineata de 13 martie, un incendiu izbucnit la o mansarda. La ora 06:37, am fost informati de producerea unui incendiu la mansarda unui bloc de patru etaje pe strada Mehadia, nr 12, Timisoara., precizeaza ISU Timis. A fost alertat Detasamentul 1 si Detasamentul 2, acestea…

- Asociația GAL Sucevița – Putna a notificat Instituția Prefectului ca are posibilitatea sa asigure 153 locuri de cazare in spații publice și 109 locuri in spații private. Se va asigura și masa pentru toate persoanele cazate. Asta dupa ce cei 16 primari ai Asciației GAL Sucevița-Putna s-au intalnit intr-o…

- Arhiepiscopia Sucevei și Radauților a transmis Prefecturii Suceava ca este in masura sa asigure un numar de circa 2100 locuri de cazare pentru cetațenii ucraineni, la manastiri și case parohiale. Anunțul a fost facut de prefectul județului, Alexandru Moldovan, care a mai adaugat ca la acestea se mai…

- Incendiu, marți dimineața, la un apartament situat la etajul al III-lea al unui bloc de locuințe de pe Aleea Tineretului din Reșița. La fața locului au fost trimise echipaje de intervenție din cadrul Detașamentului de Pompieri Reșița. 2 autospeciale pentru stins incendii, 1 autospeciala pentru intervenție…

- Au fost momente de panica pentru locatarii unui bloc din Constanța, ca urmare a unui incendiu puternic ce a izbucnit, in cursul nopții de miercuri spre joi. A fost activat Planul Roșu de intervenție. Aproape 250 de persoane au fost evacuate, 8 oameni fiind transportați la spital. Din primele informații,…