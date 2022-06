Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit la miezul nopții de vineri spre sambata, intr-un salon al Sectiei de Pneumologie al Spitalului Orasenesc Alesd, doi pacienti necesitand ingrijiri medicale. Conform directorului unitatii sanitare, incendiul ar fi fost provocat intenționat de un pacient, scrie News.ro. Potrivit…

- Un incendiu s-a produs, in noaptea de miercuri spre joi, la un autoturism aflat intr-o parcare din municipiul Barlad, focul extinzandu-se apoi la inca o masina, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. Potrivit sursei citate, incendiul ar fi fost provocat in…

- RAZBUNARE CU… FOC!… In noaptea de 27/28 aprilie, pompierii militari din cadrul Detașamentului Barlad au intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma pentru limitarea și lichidarea unui incendiu la un autoturism parcat in municipiul Barlad, pe bulevardul Epureanu, in zona parcarii ProLife.…

- Un tinar de 19 ani, locuitor al or. Singera din mun. Chișinau, a fost reținut pentru 72 de ore fiind suspectat de comiterea unui act de huliganism, transmite Noi.md cu referire la replicamedia.md. Polițiștii sectorului Rișcani au fost sesizați de catre un tinar care ne-a comunicat ca, in timp ce se…

- Sambata, 16 aprilie, salvatorii Detasamentului de Pompieri Tulcea au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata in apropierea santierului naval din Tulcea.

- Continuam sa va prezentam ce au descoperit anchetatorii in cazul lui Danuț Resvanța la cateva zile dupa ce casa acestuia de pe Valea Ursului din satul Tureac a fost incendiata. Imediat dupa producerea evenimentului a fost efectuata, o expertiza criminalistica la fața locului, care a condus spre ideea…

- O mașina a fost cuprinsa de flacari, miercuri dimineața, intr-o parcare din cartierul Gavana, din Pitești. Focul a fost pus intenționat. ”Pompierii de la Detașamentul Pitești au intervenit in municipiul Pitești pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism care era parcat. Nu au fost victime,…