Incendiu de proporții la Palatul Episcopal Din primele informații prezentate de Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Crișana” Bihor, apelul care anunța izbucnirea incediului a fost dat la ora 21:50, iar in momentul de fața se lucreaza la lichidarea flacarilor cu șase autospeciale de lucru cu apa și spuma, din cadrul Detașamentelor 1 și 2, respectiv o autospeciala cu scara din cadrul Garzii 1 Mai. Știre in curs de actualizare… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

