Pompierii militari ai Detașamentului Radauți, impreuna cu lucratorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgența Horodnic de Sus și Horodnic de Jos, au intervenit sambata dupa amiaza cu patru autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit intr-o gospodarie din localitatea Marginea. La sosirea echipajelor ardeau acoperișul și mansarda unei case de locuit cu […] The post Incendiu de proporții la o gospodarie din Marginea izbucnit de la coșul de fum (FOTO) first appeared on Suceava News Online .