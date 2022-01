Stiri pe aceeasi tema

- Peste 30 de persoane au fost evacuate, vineri seara, dintr-un bloc din localitatea Galauțaș, județul Harghita, din cauza unui incendiu izbucnit intr-o garsoniera. Doua persoane au suferit atac de...

- Un puternic incendiu a izbucnit astazi, in municipiul Constanța, in urma caruia mai multe locuințe improvizate au luat foc. O lumanare ar fi provocat flacarile care au evacuat cinci familii. O persoana a fost transportata de urgența la spital, in stare de inconștiența. Incendiu puternic in Constanța…

- Un incendiu a izbucnit, in noaptea de marti spre miercuri, la o terasa-grill din municipiul Onesti. Flacarile s-au extins rapid la acoperisul unui bloc din imediata vecinatate, fiind necesara evacuarea a 58 de persoane din imobil.

- Clipe de groaza intr-un bloc din Craiova! Mai mulți locuitori și-au vazut moartea cu ochii cand au fost luați prin surprindere de flacarile mistuitoare și fumul dens care se extindeau rapid in toate apartamentele. Focul ar fi izbucnit la ghena de gunoi, insa nu se știu inca motivele. Pompierii au intervenit…

- Un incedniu a izbucnit la Spitalul de Psihiatrie din Gataia, județul Timiș. Autoritațile au fost nevoite sa activeze Planul Roșu de intervenție. Peste 41 de persoane au fost evacuate, inclusiv pacienți bolnavi și cadre mediale. 48 de pompieri s-au deplasat la fața locului, iar flacarile ar fi fost provocate…

- “Regret enorm ce s-a intamplat si ma consider principalul vinovat” este declaratia facuta de medicul Bogdan Nica, managerul Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti, unde joi dimineata un salon in care erau internati bolnavii de COVID-19 a luat foc.

- Este alerta de incendiu in București, dupa ce un club de fițe a luat foc sambata, la orele pranzului. Conform imaginilor pe care le deținem, in urma cu puțin timp au ajuns la fața locului mai multe echipaje de pompierii, poliție, dar și medici. De precizat este și faptul ca cei care se aflau in interiorul…

- Incendiu de proporții in Targoviște! Focul a izbucnit intr-un bloc din zona, dupa ce in baia unuia dintre apartamentele aflate la etajul patru a izbucnit un incendiu. 16 persoane care locuiau in blocul respectiv au fost evacuate de urgența. Iata cum s-a intamplat totul și de la ce a pornit!