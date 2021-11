Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit, duminica, la o hala cu produse din carne situata in comuna Valea Mare din județul Olt, transmit reprezentanții ISU Olt. La intervenție participa peste 60 de pompieri. Alarma a fost data in jurul orei 16.00, iar din primele informații, flacarile au fost localizate intr-o…

- Un nou incendiu in Romania care a pus viața a zeci de elevi in pericol și se putea transforma intr-o adevarata tragedie. Caminul de elevi din Filiași a fost cuprins de flacari chiar la ceas de seara. Din primele informații, focul ar fi izbucnit de la o țigara lasata aprinsa. In aceste momente, oamenii…

- Un puternic incendiu a izbucnit joi-seara, 21 octombrie 2021, in localitatea Seaca din judetul Olt. La fata locului sunt zeci de pompieri din cadrul ISU Olt si ISU Teleorman cu autospeciale de stingere si echipaje SMURD.

- Un incendiu a izbucnit la o cadire din București, in noaptea de marți spre miercuri. Pompierii au intervenit cu cinci autospeciale, dupa ce flacarile au ajuns și la o cladire aflata in apropiere.

- Incendiu de proporții in Targoviște! Focul a izbucnit intr-un bloc din zona, dupa ce in baia unuia dintre apartamentele aflate la etajul patru a izbucnit un incendiu. 16 persoane care locuiau in blocul respectiv au fost evacuate de urgența. Iata cum s-a intamplat totul și de la ce a pornit!

- Pompierii din cadrul Detașamentului caracal au intervenit, noaptea trecuta, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o fabrica de preparate din carne din Caracal, Olt. Cauza probabila a izbucnirii incendiului a fost un scurtcircuit electric. Pompierii spun ca intervenția a durat peste trei ore. In…

- Incendiu de proporții in Olt! Focul a izbucnit intr-un bloc din Balș și, din nefericire, patru persoane au fost intoxicate cu fum, iar alte 25 de persoane care locuiau in blocul respectiv au fost evacuate. Iata cum s-a intamplat totul și cum se simt acum persoanele ranite!

- Incendiu de proporții in Mehedinți! Flacarile mistuitoare au luat prin surprindere locuitorii zonei. Alarmați de focul violent care le amenința gospodariile, aceștia au sunat imediat la 112. La fața locului au sosit imediat mai multe autospeciale, care inca se lupta cu flacarile mistuitoare extins rapid…