Incendiu de proporții la o clinică de psihiatrie din Japonia. Peste 20 de persoane și-au pierdut viața Un incendiu puternic s-a produs, vineri dimineața, la o clinica de psihatrie dintr-un imobil cu opt etaje din orasul Osaka, in Japonia. Cel puțin 24 de oameni și-au pierdut viața. Politia suspecteaza ca focul ar fi fost pus intenționat. Departamentul de Pompieri din aceasta metropola din vestul Japoniei a transmis ca 27 de persoane nu prezentau […] The post Incendiu de proporții la o clinica de psihiatrie din Japonia. Peste 20 de persoane și-au pierdut viața appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In total 27 de persoane se presupune ca au murit vineri, intr-un incendiu la un etaj la care se afla o clinica, intr-un imobil comercial, in centrul orasului Osaka, principala metropola din vestul Japoniei, potrivit pompierilor, relateaza AFP. ”Douazeci si sapte de persoane sunt in stop cardio-respirator”,…

- Cel putin 19 persoane au murit intr-un incendiu izbucnit vineri dimineata la o clinica de psihiatrie dintr-o cladire de opt etaje din orasul Osaka din Japonia, politia suspectand ca focul a fost pus intentionat, potrivit unor surse din ancheta, citate de agentia japoneza de presa

- Incendiu in Japonia. 27 de persoane și-au pierdut viața și una a fost ranita intr-un incendiu izbucnit la etajul patru al unei cladiri din Osaka, Japonia. Imobilul face parte dintr-o zona comerciala și gazduia o clinica de psihiatrie, un magazin de haine, un salon de infrumusețare și o școala de limba…

- Cel puțin 27 au murit intr-un incendiu care a cuprins, vineri, 17 decembrie, un imobil comercial dintr-un cartier central din Osaka, principala metropola din vestul Japoniei, unde se afla și o clinica de psihiatrie. At least 27 people feared dead after building fire in #Osaka, Japan. pic.twitter.com/zUwQgm3ok5…

