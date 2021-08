Incendiu de proporții la o casă de vacanță din Jurilovca, Tulcea - 5 persoane au ajuns la spital Un incendiu a izbucnit, marti dimineata, la o casa de vacanta din judetul Tulcea in care se aflau opt persoane, cinci dintre acestea fiind transportate la spital pentru ingrijiri medicale."In casa de vacanta se aflau opt persoane care au fost surprinse de incendiu, dar care au reusit sa se autoevacueze. In urma evaluarii medicale s-a luat decizia transportarii a cinci persoane la spital, o persoana a fost asistata medical la fata locului, refuzand in final transportul la o unitate spitaliceasca, iar doua nu au avut nevoie de asistenta medicala”, a transmis ISU Tulcea. ”Cauza probabila de interventie… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit marți dimineața la o casa de vacanța din comuna Jurilovca, județul Tulcea. Cele opt persoane care se aflau inauntru s-au autoevacuat, dar cinci dintre ele au fost transportate la...

- Un incendiu violent a izbucnit, sambata, intr-un apartament din Sfantu Gheorghe. Din cauza fumului dens, locatarii au fost evacuați, iar doua persoane au ajuns la spital. Potrivit ISU Covasna, la fața locului au ajuns de urgența cinci echipaje de pompieri cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma,…

- Zeci de hectare de grau și orz au fost distruse, luni dupa-amiaza, in apropiere de Igriș, din cauza flacarilor. La fața locului au intervenit zeci de pompieri, care au fost ajutați de fermierii afectați. Cauza probabila ar fi o țigara aruncata la intamplare.

- Incendiu, miercuri, pe strada Matei Basarab din Timișoara. Pompierii militari au fost chemați sa intervina dupa ce mansarda unui bloc cu patru etaje a fost cuprinsa de flacari. Zeci de persoane, printre care și patru copii, au fost evacuate.

- Doua autospeciale de stingere a incendiilor, o autoplatforma pentru intervenții și salvari de la inalțimi, un echipaj SMURD și unul SAJ au fost dislocate pentru a gestiona o situație de urgența rezultata in urma unui incendiu dintr-un apartament situat intr-un bloc de locuințe de pe strada Fabricii…

- ncendiul la hala de depozitare a izbuncnit in jurul orelor 3 dimineata la societatea comerciala care are ca obiect de activitate colectarea si incinerarea deseurilor periculoase in comuna Brazi.

- Pompierii militari de la subunitațile din Dolhasca, Falticeni și Suceava, impreuna cu lucratorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgența Dolhasca, Baia și Cornu Luncii, au intervenit cu 7 autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit in…