- Un puternic incendiu a izbucnit in aceasta dupa amiaza la o hala industriala de la marginea Timișoarei, ieșirea spre Sacalaz. Este vorba de o fosta fabrica de țigari, care a aparținut controversatului om de afaceri Zaher Iskandarani. Fumul gros degajat de incendiu a determinat autoritațile sa transmita…

- Alerta in municipiul Constanta.O femeie ameninta ca se arunca de la inaltime in zona magazinului Jumbo.Mai multe echipaje ale politiei s au deplasat la fata locului.Conform unor surse, ar fi vorba despre o prostituata, in varsta de 26 de ani, care ar fi suparata ca urmare a faptului ca a fost sanctionata…

- Un incendiu de proporții a izbucnit la un centru de colectare și reciclare deșeuri din Ilfov. Autoritațile au cerut evacuarea zonei prin intermediul unui mesaj RO-ALERT. Fumul gros a cuprins zona Glina.

- Mai multe echipaje de pompieri au fost mobilizate astazi in zona centrala a Timișoarei, pe bulevardul C.D. Loga, dupa ce din cladirea ocupata pana nu demult de Inspectoratul Școlar Județean Timiș a inceput sa iasa fum. Pompierii au indentificat rapid sursa fumului, in subsolul cladirii, și au stins…

- Politistii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina in localitatea Cheia, judetul Constanta.Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea, un incendiu a cuprins un islaz de la iesire din localitatea Cheia spre Gradina. Sursa foto:…