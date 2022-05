Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari din Timisoara au intrat in aceasta dupa amiaza in alerta dupa ce un apel la 112 a anuntat izbucnirea unui incendiu de proportii. Conform primelor informatii este vorba de un depozit aflat la intrarea in Ghiroda, langa Timisoara, unde sunt depozitate echipamente care sunt de inchiriat.…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina la iesirea din Navodari.Din primele informatii este vorba despre un incendiu auto in zona depozitului de lemne. La locul incendiului au fost trimise echipaje medicale de prim ajutor precum si echipaje…

- Un puternic incendiu a cuprins sambata dupa-amiaza casa fostului primar al Lugojului, Francisc Boldea. Conform redesteptarea.ro, ponmpierii au intervenit in jurul orei 17:00 cu trei autospeciale cu 11 subofițeri și un echipaj SMURD. Din primele informații, au ars acoperișul, mansarda și patru camere…

- O femeie de 64 de ani, din comuna Braloștița, județul Dolj, și-a pierdut viața, astazi, dupa ce un incendiu i-a cuprins locuința. Pompierii militari au intervenit cu doua autospeciale de lucru cu apa și spuma și o ambulanta SMURD pentru localizarea și lichidarea incendiului. La sosirea echipajelor de…

- Un incendiu violent a izbucnit, in aceasta dupa amiaza, la o cladire din zona Garii de Nord din Timișoara. Conform primelor informații, cladirea era abandonata in ultimii ani. Incendiul a cuprins acoperișul și o parte dintre incaperi. Pompierii au intervenit de urgența pentru ca exista riscul ca focul…

- „Noi nu lasam pe nimeni in urma”, este mesajul celor de la ISU Timiș. Pompierii militari timișeni au salvat duminica șapte pisici din apartamentele cuprinse de incendiul puternic din Complexul Studențesc din Timișoara.

- Incendiu de proporții, in aceasta dimineața, pe strada Mehadia din Timișoara – mansarda unui bloc a luat foc, inainte de ora 7. In urma unui apel la 112, mai multe echipaje de pompieri și opt ambulanțe au fost trimise la fața locului. Aproape 60 de locatari au fost evacuați de urgența, unii dintre ei…

- Incendiu de proporții, in aceasta dimineața, pe strada Mehadia din Timișoara – mansarda unui bloc a luat foc, inainte de ora 7. In urma unui apel la 112, mai multe echipaje de pompieri și opt ambulanțe au fost trimise la fața locului. Zeci de locatari au fost evacuați de urgența, unii dintre ei suferind…