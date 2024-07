Incendiu de proporţii la granița României după impactul violent între 3 TIR-uri! Un incendiu de proportii a blocat traficul pe DN 7 in județul Arad, in apropierea punctului de trecere a frontierei Nadlac I, dupa un accident in care au fost implicate trei TIR-uri, urmat de un incendiu. Polițiștii au raportat ca accidentul a implicat o coliziune fața-spate intre doua autocamioane, unul dintre acestea fiind ulterior proiectat […] The post Incendiu de proportii la granița Romaniei dupa impactul violent intre 3 TIR-uri! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Traficul este oprit marți pe DN 7 in apropiere de punctul de trecere a frontierei Nadlac I, in județul Arad, dupa un accident in care au fost implicate trei TIR-uri și care a fost urmat de un incendiu.

