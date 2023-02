Incendiu de proporţii la acoperişul unui bloc. 37 de persoane, evacuate de pompieri, altele autoevacuate Un puternic incendiu a izbucnit, joi seara, la un bloc din Constanta, pompierii intervenind cu mai multe echipaje. ISU Constanta intervine, joi seara, pentru localizarea si stingerea unui incendiu care se manifesta la acoperisul unui bloc turn din Constanta. Incendiul s-a extins pe o suprafata de 300 de metri patrati, iar flacarile se vad de la mare departare. La fata locului au fost trimise mai multe autospeciale, misiunea fiind in dinamica. Pana la ora transmiterii acestei stiri, 37 de persoane au fost evacuate de pompieri, iar multe altele s-au autoevacuat. Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Mai multe echipaje de pompieri intervin joi seara, in cartierul Faleza Nord din municipiul Constanta, dupa ce acoperisul unui bloc turn a fost cuprins de flacari, arzand pe o suprafata de circa 300 de metri patrati, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Dobrogea”.

