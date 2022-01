Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, sambata seara, in centrul Capitalei, la un apartament dintr-un bloc aflat in zona Amzei. Trei persoane au necesitat ingrijiri medicale, iar una a fost transportata la spital. Potrivit ultimelor date, la fața locului au intervenit patru autospeciale ale pompierilor,…

- Pompierii din Vaslui intervin, vineri seara, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o locuinta din cartierul Gura Bustei din municipiul Vaslui. In interior este posibil sa fie surprinsa o persoana de 65 de ani. Alte doua persoane au fost evacuate, conform news.ro. ”Incendiu izbucnit…

- Un hipermarket din orașul Tomsk, Rusia, a fost cuprins de flacari marți. La fața locului au intervenit cateva echipe de salvatori. Ministerul regional pentru Situații de Urgența a raportat ca la fața locului activeaza 24 de unitați de tehnica specializata și 76 de salvatori.

- Alerta de incendiu in Onești, acolo unde un restaurant situat la parterul unui bloc a ars in intregime. Mai multe echipaje de pompieri au acționat la fața locului, iar peste 50 de persoane au fost evacuate din cele doua scari de bloc afectate. O persoana a suferit arsuri, fiind transportata de urgența…

- Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava reia internarile pentru patologii non-COVID in Sectia Pneumologie, dupa ce numarul pacientilor infectati cu noul coronavirus a scazut, a anuntat, miercuri, vicepresedintele Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Niculai Barba. ‘Se fac pregatiri pentru reluarea…

- La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 39 persoane suspecte de infecție cu Covid – 19, in același interval de timp fiind externate 65 persoane. Din totalul celor 605 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 205 pacienți sunt diagnosticați…

- Incendiu de proporții in Targoviște! Focul a izbucnit intr-un bloc din zona, dupa ce in baia unuia dintre apartamentele aflate la etajul patru a izbucnit un incendiu. 16 persoane care locuiau in blocul respectiv au fost evacuate de urgența. Iata cum s-a intamplat totul și de la ce a pornit!

- Numarul cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 in județul Suceava se menține ridicat, vineri fiind inregistrate 299 de noi cazuri de infectare și 48 de persoane reconfirmate pozitiv la retestare, din 1.536 de persoane testate. De asemenea, in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel ...