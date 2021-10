Incendiu de proporții in Targoviște! Focul a izbucnit intr-un bloc din zona, dupa ce in baia unuia dintre apartamentele aflate la etajul patru a izbucnit un incendiu. 16 persoane care locuiau in blocul respectiv au fost evacuate de urgența. Iata cum s-a intamplat totul și de la ce a pornit!