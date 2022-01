Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu puternic pe bulevardul Iuliu Maniu, din Sectorul 6 al Capitalei. Un om a murit dupa ce flacarile i-au cuprins apartamentul in care locuia. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale de stingere, dar din cauza flacarilor puternice și degajarii mari de fum locatarul nu a mai putut fi salvat.

- Chiar in aceste momente a izbucnit un incendiu de proporții in curtea unei biserici cunoscute din București. Lacașul de cult se afla la intersecția Doamna Ghica cu șoseaua Colentina. Avem și primele imagini cu flacarile mistuitoare care au inceput deja sa faca ravagii. Iata ce se intampla in aceste…

- Un incendiu a izbucnit duminica dimineața in curtea unei firme in care sunt depozitate frigidere din localitatea Popești-Leordeni. Flacarile au o intensitate foarte mare, de peste 5-6 metri și exista pericol de extindere. A fost emis mesaj Ro-Alert. Pompierii de la ISU București-Ilfov intervin…

- Un incendiu a izbucnit, in noaptea de marti spre miercuri, la o terasa-grill din municipiul Onesti. Flacarile s-au extins rapid la acoperisul unui bloc din imediata vecinatate, fiind necesara evacuarea a 58 de persoane din imobil.

- Un incendiu puternic a izbucnit marti seara pe dealul Pietricica din municipiul Piatra Neamt. Flacarile s-au apropiat de cateva locuinte din zona, insa autoritatile au intervenit si au reusit sa le stinga. Tot personalul de la ISU Neamt a fost chemat pentru a interveni la misiune, precum si ajutoare…

- Un telefon la 112 dat asta-noapte a pus autoritatile din Oravita in alerta. Un foc aparut la niste baraci, ameninta sa ajunga la blocurile si firmele din jur. In Oravita, izbugnise un incendiu la baracile pentru lemne ale unor blocuri de locuințe din zona autogarii, str. Brosteniului. A fost alertata…

- Un incendiu de proporții a izbucnit in urma cu puțin timp la o fabrica de mezeluri din județul Olt. Fabrica de mezeluri este situata la Drumul Național 65, pe raza comunei Valea Mare. Conform primelor informații, se pare ca flacarile ar fi izbucnit intr-o hala de producție. In aceste momente, pompierii…

- Un incendiu a izbucnit la o cadire din București, in noaptea de marți spre miercuri. Pompierii au intervenit cu cinci autospeciale, dupa ce flacarile au ajuns și la o cladire aflata in apropiere.