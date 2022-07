Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de proportii a izbucnit ieri noapte in orasul Ineu, din judetul Arad. Nu mai putin de 600 de baloti de paie au ars incandescent, doar interventia rapida a pompierilor a facut ca pagubele sa nu fie si mai extinse. Pompierii militari din cadrul Detașamentului Ineu, impreuna cu pompierii voluntari…

- Pompierii aradeni au luptat astazi cu trei incendii de vegetație. Cel mai mare dintre ele a cuprins peste 50 de hectare de grau, in zona localitații Aluniș, și s-a propagat pana la limita dintre județele Arad și Timiș. ISU Arad a trimis la fața locului trei autospeciale cu apa și spuma (cu 15 subofițeri),…

- Pompierii aradeni au luptat doua ore pentru a pune capat unui incendiu izbucnit in zona localitații Semlac, intre Arad și frontiera de vest. La fața locului s-au deplasat voluntari din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența cu doua cisterne cu apa și patru tractoare cu bluc, o autospeciala…

- Astazi in jurul orei amiezii a avut loc un incendiu de proporții in localitatea Șagu, unde au ars aproximativ 15 hectare de orz. Pompierii atrag atenția, deoarece urmeaza sezonul de recoltat, iar daca agricultorii nu sunt atenți pagubele pot fi uriașe. „La ora 14:44 am fost solicitați sa intervenim…

- Pompierii militari din Timisoara au intrat in aceasta dupa amiaza in alerta dupa ce un apel la 112 a anuntat izbucnirea unui incendiu de proportii. Conform primelor informatii este vorba de un depozit aflat la intrarea in Ghiroda, langa Timisoara, unde sunt depozitate echipamente care sunt de inchiriat.…

- Pompierii se lupta la aceasta ora cu un incendiu de proporții ce s-a iscat in zona Bartolomeu din Brașov, in piața de haine second hand. La fața locului s-au deplasat 7 autospeciale cu apa și spuma, o autoscara și un echipaj SMURD. Din cauza degajarilor mari de fum ISU Brașov […] Articolul Incendiu…