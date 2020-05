Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic se manifesta, duminica, la doua hale din Bucuresti, pe o suprafata de 1.000 de metri patrati. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale.UPDATELa fata locului intervin 20 autospeciale de stingere.Incendiu ce se manifesta la doua hale pe bulevardul Metalurgiei, cu degajari mari…

- Incendiu puternic in Bucuresti la o fabrica de prelucrare a sticlei. O hala de pe bulevardul Theodor Pallady a luat foc de la un cuptor. In total, suprafata afectata de flacari este de aproximativ 5.000 de me...

- Incendiu sambata dupa-amiaza in Capitala! Un incendiu a izbucnit la o fabrica de prelucrare a sticlei. O hala de pe bulevardul Theodor Pallady a luat foc de la un cuptor. In zona, sunt degajari mari de fum. Din primele informații nu sunt victime.La fața locului acționeaza cinci autospeciale de…

- Stația de pompieri Campeni, in cooperare cu SVSU Lupșa, intervin pentru localizarea și stingerea unui incendiu de padure in localitatea Lupșa, potrivit unei informații trimise de reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența Alba. La fața locului au fost trimise doua autospeciale pentru…

- UPDATE 22. 48 „Se deplaseaza la fata locului 3 autospeciale cu apa si spuma si 2 echipaje SMURD din cadrul ISU Brasov, 2 autospeciale de la SVSU. Nu sunt victime; in tren nu erau calatori”, susține purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Brașov, maior Ciprian Sfreja. 22.35…

- O explozie urmata de incendiu intr un bloc cu doua etaje, a izbucnit pe strada Albastrelelor din Brasov.La fata locului s au deplasat 6 autospeciale cu apa si spuma, doua autospeciale de salvare la inaltime si doua echipaje SMURD, a transmis ISU Brasov.S au mai suplimentat fortele de interventie cu…

- Incendiu de proporții intr-un centru comercial din orașul Kiev, Ucraina. La fața locului au ajuns mai multe echipaje ale pompierilor care lupta cu flacarile, anunța presa locala.Fumul dens a cuprins malul stang al capitalei Ucrainei.

- Un incendiu a izbucnit joi seara, la o liziera de pe malul Dunarii, pe DN 22 B, digul Braila - Galati, iar la fata locului intervin trei autospeciale ale ISU Braila, avand in vedere ca focul s-a extins in zona cu stuf si este degajare mare de fum, potrivit informatiilor furnizate pentru AGERPRES…