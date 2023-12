Stiri pe aceeasi tema

- Focul a izbucnit la o casa naționalizata din centrul orașului, in jurul orei 4. Acoperișul casei a luat foc, iar flacarile s-au extins cu repeziciune. Pompierii din Craiova au intervenit cu trei autospeciale de lucru cu apa si spuma. 15 persoane s-au autoevacuat și au privit ingrozite cum flacarile…

- „Sa fiți cuminți, ca in noaptea de Craciun o sa vina Moș Gerila cu daruri! Sa nu-i suparați pe parinți și sa invațați carte!” ne spunea invațatoarea inainte de a pleca in vacanța de iarna. Noua, prichindeilor, ne rasuna in urechi doar partea aia cu cadourile, restul o amanam mereu pe altadata……

- Un incendiu de proporții a izbucnit, astazi, in județul Arad. In urma flacarilor violente o persoana a suferit arsuri pe suprafața corpului, in timp ce alți peste 30 de locatari au fost grav raniți.

- Un magazin cu anexe si doua autoturisme au ars, in noaptea de vineri spre sambata, in urma unui incendiu izbucnit din cauza unui scurtcircuit provocat de un cablu electric defect, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. "In noaptea de vineri spre sambata, in jurul…

- Forfota și spaima, in noaptea de joi spre vineri, 7 spre 8 decembrie, in apropierea unui bloc din Timișoara. Mai multe mașini au luat foc, dupa ce un incendiu ar fi izbucnit in prima faza la o duba. Speriați, oamenii au pus mana pe telefon și au sunat pentru a chema pompierii. Nu mai puțin […] The post…

- Un incendiu de proporții a izbucnit in noaptea de luni spre marți, la un service auto din localitatea Ionești. Flacarile inalte de cațiva metri s-au putut vedea de la cațiva kilometri distanța. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale de stingere, iar misiunea lor a fost extrem de grea. Din…

- A fost alerta noaptea trecuta pe strada Principala, din satul Vizurești, comuna Ciocanești! Locuința unei familii a fost cuprinsa de un incendiu puternic, in jurul orei 01.30. Vazand flacarile imense, o persoana a facut atac de panica. Victima a fost evaluata la fața locului de catre echipajul medical.…

- Un incendiu de proportii a izbucnit sambata dupa ce o conducta de petrol s-a rupt in vestul Ucrainei. Trei persoane au fost ranite, potrivit serviciilor de urgenta, relateaza AFP. „La ora locala 17:00 (14:00 GMT), langa satul Strymba, din districtul Nadvirna, s-a rupt o conducta de petrol (150 de milimetri…