- Incendiu de proporții in Gorj! Flacarile mistuitoare au luat prin surprindere locuitorii zonei. Alarmați de focul violent care le amenința gospodariile, aceștia au sunat imediat la 112. La fața locului au sosit imediat mai multe autospeciale, care inca se lupta cu flacarile mistuitoare extins rapid…

- Incendiu de proporții in apropiere de Drobeta Turnu-Severin! Flacarile mistuitoare au luat prin surprindere locuitorii zonei. Alarmați de focul violent care le amenința gospodariile, aceștia au sunat imediat la 112. La fața locului au sosit imediat mai multe autosepciale, care au reușit insa sa stinga…

- Clipe de groaza in localitatea Scapau, comuna Devesel județul Mehedinti! Un incendiu violent a izbucnit in aceasta dupa amiaza și a cuprins zeci de case. Din primele informații, aflam ca focul ar fi pornit de la vegetația uscata, iar apoi s-a extins amenințator la mai multe gospodarii. Locuitorii sunt…

- Peste 45 de pompieri intervin cu 6 autospeciale cu apa și spuma pe raza localitații Scapau, comuna Devesel, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu de vegetație uscata. Flacarile, care se manifesta violent, s-a extins la mai multe gospodarii.ISU Mehedinți acționeaza cu toate forțele avute la…

- Un incendiu violent de vegetație uscata a izbucnit, luni dupa-amiaza, in județul Mehedinți. Flacarile s-a extins la mai multe gospodarii. Peste 45 de pompieri intervin cu 6 autospeciale in localitatea...

- Un incendiu puternic a izbucnit ieri dupa-amiaza intr-un bloc de locuit de pe strada Cuza-Voda din sectorul Botanica al Capitalei. Potrivit informațiilor, angajații IGSU au fost sesizați in jurul orei 17:20.

- FOTO| INCENDIU de proporții la o casa din ȘARD, comuna IGHIU. Pompierii au intervenit in lichidarea flacarilor ce au mistuit cladirea FOTO| INCENDIU de proporții la o casa din ȘARD, comuna IGHIU. Pompierii au intervenit in lichidarea flacarilor ce au mistuit cladirea Detașamentul de Pompieri Alba Iulia…

- INCENDIU la o casa in Unirea: Intervin pompierii cu doua autospeciale și o autoscara pentru stingerea flacarilor INCENDIU la o casa in Unirea: Intervin pompierii cu doua autospeciale și o autoscara pentru stingerea flacarilor Un incendiu a avut loc luni, 14 iunie, in jurul orei 9.20, pe raza localitații…