- Un incendiu de mari dimensiuni, intensificat de vant si caldura, a izbucnit sambata in sudul Ciprului, determinand autoritatile sa ceara ajutor din partea Israelului si a Uniunii Europene pentru stingerea flacarilor care au dus la evacuarea a zece localitati.

- Incendiu de proporții la o ferma de pasari din regiunea Altai, Rusia. Flacarile s-au raspandit cu repeziciune pe o suprafața de peste 1500 de metri patrați. Din imagini se vede un nor gros de fum negru care se ridica deasupra cladirii, iar martorii au auzit explozii.

- Seful diplomatiei israeliene Yair Lapid a anuntat miercuri, in timpul inaugurarii primului consulat al statului evreu la Dubai in contextul unei vizite inedite in aceasta tara din Golf, ca noi acorduri de cooperare vor fi semnate in curand intre Israel si Emiratele Arabe Unite, informeaza AFP.…

- O mașina a explodat, in timp ce se afla intr-o benzinarie din Capitala. La momentul accidentului, in autoturism se afla doua persoane. La fața locului s-au deplasat ambulanțele, dar și un echipaj anti-tero care face verificari. Explozia s-a produs la o butelie, aflata intr-un autoturism care staționa,…

- Cu multa tehnologie moderna, dar și cu un minister al fericirii și cu unul al posibilitaților, Emiratele Arabe Unite au devenit in doar 50 de ani un exemplu de dezvoltare ambițioasa și durabila. Mai mult, iși propun sa devina cea mai fericita națiune și sa construiasca cel mai smart oraș din lume, Dubai.…

- Un incendu de proporții a izbucnia, noaptea trecuta, la un depozit de mase plastice din Barlad. Acesta a izbucnit de la un scurtcircuit produs la un cablu electric, transmite Inspectoratului...

- Pompierii din Buzau intervin, marti seara, pentru lichidarea unui incendiu care a izbucnit la un centru de colectare a PET-urilor, cu risc de extindere la alte imobile. Interventia este ingreunata din cauza vantului care sufla cu putere. Au ars deja doua masini, dar nu sunt semnalate victime.…