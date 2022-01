Stiri pe aceeasi tema

- Focul a pornit la o locuinta din satul Gloveanu, comuna Selaru, iar la fata locului au fost trimise patru autospeciale de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SMURD din cadrul ISU Dambovita. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat la intreaga locuinta. In una dintre camerele casei…

- O femeie din Hincești a ars de vie in propria locuința. Astazi, in Serviciul de Garda al IP Hincești, a parvenit apelul telefonic, precum ca in comuna Sarata Galebna, raionul Hincești s-a incendiat o locuința.

- O femeie a murit, in noaptea de miercuri spre joi, in locuința sa din comuna Cristești, județul Iași, in locuința sa cuprinsa de flacari. Cel mai probabil incendiul a izbucnit din cauza jarului cazut din...

- In jurul orei 10:10, salvatorii Sectiei de Pompieri Macin, impreuna cu membri Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Cerna, cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SMURD au intervenit pentru limitarea efectelor unui incendiu izbucnit la o locuinta din localitatea Mircea…

- O femeie in varsta de 80 de ani a fost gasita decedata in casa cuprinsa de flacari, in noaptea de miercuri spre joi, in Cluj-Napoca. Pompierii au intervenit sa stinga un incendiu intr-o locuința situata pe strada Sindicatelor din Cluj-Napoca, conform Mediafax. Pompierii au gasit locuința…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Prahova intervin in aceasta dupa amiaza sa intervina la stingerea unui incendiu in localitatea Baicoi. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Prahova,. Raluca Vasiloae, pompierii prahoveni actioneaza pentru stingerea unui incendiu…

- Trei persoane au fost gasite carbonizate de pompieri luni seara, in comunca vranceana Gologanu, dupa ce gospodaria lor a fost cuprinsa de flacari. Din primele informatii ale autoritaților, este vorba despre doi soți, de 66 și respectiv 68 de ani, și de fiul lor de 43 de ani, potrivit News.ro și Ziarul…