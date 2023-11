Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Constanta au intervenit, sambata, pentru lichidarea unui incendiu care a cuprins locomotiva unui tren cu 39 de vagoane incarcate cu sulf. Nu au fost inregistrate victime. ”Incendiu locomotiva, pe calea ferata din apropierea variantei Constanta Ovidiu”, anunta, sambata, ISU Constanta. La…

- Un incendiu ingrozitor a izbucnit in Dambovița. O groapa de gunoi a luat foc, sambata dimineața, iar flacarile uriașe au ars aproape 100 de tone de deșeuri. Pompierii au acționat la fața locului de urgența, astfel incat flacarile sa nu se extinda și in alte zone importante.

- In urma cu putin timp prin apel la numarul unic de urgenta 112 pompierii Detasamentului Tulcea au fost solicitati sa intervina pentru localizarea si lichidarea unui incendiu produs intr o gospodarie din localitatea Dunavatul de jos, comuna Murighiol, judetul Tulcea Doua autoturisme, o remorca, aproximativ…

- O anexa gospodareasca a fost mistuita de flacari, sambata dupa-amiaza, pe strada Trandafirilor, din comuna Vișina. Echipajele de intervenție au constatat la fața locului faptul ca arde generalizat anexa pe o suprafața de aproximativ 80 de metri patrați. Din fericire, potrivit ISU Dambovița, nu au existat…

- Pompierii militari intervin in aceasta seara cu autospeciale in cartierul Pandurașu, din Targu Jiu, pentru stingerea unui incendiu. Focul a cuprins vegetația uscata din zona, insa s-a extins pana in apropierea caselor și a unui depozit de materiale de construcții. O anexa gospodareasca a luat deja foc.…

- Sute de oameni au fost evacuați imediat, iar autoritațile locale au luat masuri de siguranța și au reușit sa evacueze zona afectata in cateva minute. La fața locului au sosit echipaje de urgența ale pompierilor, iar acestea depun eforturi pentru a controla situația. In urma degajarii de fum și flacari,…

- Echipele de pompieri au sosit la fața locului, insa flacarile s-au extins cu repeziciune, a precizat sectorul4news. Fumul degajat de vegetația uscata a putut si vazut de la distanța.Astfel de evenimente sunt relativ frecvente in aceasta zona, din cauza intinderilor de vegetație, dar și a temperaturilor…

- ”Pompierii Punctului de Lucru Dumbraveni intervin in gara Dumbraveni unde a au fost semnalate degajari de fum la locomotiva unui tren de transport marfa, incarcat cu material lemnos. La fata locului sunt mobilizate doua autospeciale de stingere, o autocisterna, un echipaj SMURD si SVSU Dumbraveni”,…