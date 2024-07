Incendiu de proporții în Chiajna. În apropiere se află un centru comercial Incendiu puternic in apropiere de Capitala. Din primele informații, este vorba despre un incendiu de vegetație, care a izbucnit in localitatea Chiajna. Cei aflați in zona s-au panicat și au solicitat ajutorul pompierilor, care au o sarcina extrem de grea. Incendiu in apropiere de București Un incendiu de proporții a izbucnit, in cursul acestei zile, […] The post Incendiu de proporții in Chiajna. In apropiere se afla un centru comercial appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de padure a izbucnit sambata dupa-amiaza pe Muntele Parnitha, in apropiere de Atena, in timp ce autoritatile au avertizat asupra unui risc foarte ridicat de izbucnire a unor astfel de incendii in sase regiuni ale Greciei, relateaza AFP, potrivit News.ro.

- Autoritațile din Ploiești, județul Prahova, au emis joi dimineața un mesaj RO-Alert in urma unui incendiu cu degajari mari de fum care a izbucnit la un complex de magazine din oraș. Conform ISU Prahova, un incendiu devastator are loc pe Aleea Chimiei. La fața locului, pompierii intervin cu 3 autospeciale…

- Temperaturile extreme iși pun serios amprenta in ultimele zile. In acest moment are loc un alt incendiu de vegetație pe Autostrada Soarelui, din cauza caniculei. Focul a izbucnit in zona localitatii Fundulea, judetul Calarasi, zona in care a avut loc și ieri o situație similara. Incendiu din cauza caniculei…

- Un incendiu de proporții a izbucnit in Dambovița, in apropiere de București. Focul a izbucnit intre localitatile Buciumeni si Gruiu, aproximativ in zona km 31 de pe DN 4, unde ard in prezent zeci de hectare de grau. Incendiu dramatic in Dambovița Duminica dupa-amiaza, un incendiu de mari proporții a…

- Un incendiu de proporții a izbucnit la un centru comercial situat in Sectorul 5. In aceste momente, mai multe autospeciale de pompieri sunt la fața locului pentru a stinge focul. Traficul din zona a fost restricționat pana la lichidarea completa a incendiului. Cladirea gazduiește un magazin, o sala…

- Un incendiu extrem de puternic a izbucnit la un centru comercial din Sectorul 5 al Capitalei, situat pe strada Campul Mare din cartierul Rahova. La fața locului au fost mobilizate 12 autospeciale de stingere, iar traficul din zona a fost restricționat pan

- Suprafața afectata este pe 40-50 de metri patrați. Nu sunt victime. Au fost efectuate verificari in interior. Pompierii spun ca destinația cladirii este, magazin, sala fitness și sala de evenimente.Salvatorii procedeaza la decopertarea elementelor de fațada și acoperiș

- Un incendiu de vegetație a izbucnit intre localitațile Dulcele și Zimbru. Intervenția prompta a pompierilor a facut ca focul sa nu se extinda la padurea din apropiere. „In data de 16 aprilie 2024, in jurul orei 13:30, pompierii militari aradeni au fost solicitați sa intervina pentru localizarea și lichidarea…