- Doua case au fost mistuite de foc aproape in totalitate si acoperisul unui al treilea imobil a ars intr-un incendiu care a izbucnit, vineri noaptea, in cartierul Schei din municipiul Brasov. O a treia casa s-a ales cu acoperisul distrus de foc. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- O noua familie de ursi si-a gasit adapost la Sanctuarul Libearty de la Zarnesti. O ursoaica și cei doi pui ai sai, au fost capturați de autoritațile locale din Brașov in cartierul Noua cu ajutorul unei cuști capcana. Animalele au fost tranchilizate și transportate apoi, cu ajutorul unei ambulanțe, in…

- 3 eco-insule s-au facut scrum in ultimele 5 zile in cartierul Electroprecizia. Prima in noaptea de vineri spre sambata in zona “Perla”, a doua in noapte de duminica spre luni in zona blocurilor ANL și a 3-a in noaptea de marți spre miercuri in zona blocului 36. Și in data de 13 octombrie, tot in cartierul…

- Ursoaica cu cei trei pui capturata ieri noapte in Schei a a juns in sanctuarul AMP LiBearty, au anunțat reprezentanții ONG-ului de la Zarnești. „Am raspuns solicitarii și nu am putut sta indiferenți, iar de acum tanara ursoaica impreuna cu puiuții ei sunt cei mai noi locatari ai sanctuarului. Mama urs…

- Un incendiu cu degajari mari de fum a izbucnit, joi dimineața, intr-un bloc din cartierul Noua. In locuința care ardea a fost gasita o persoana decedata. Peste 30 de locatari s-au autoevacuat. Potrivit ISU Brașov, in jurul orei 06.00 au fost anuntați de izbucnirea unui incendiu la o garsoniera situata…

- Zona Star-Modarom va deveni pietonala timp de o saptamana, in timpul Forumului Orașelor Verzi, in perioada 6-12 septembrie, ca proiect pilot pentru transformarea definitiva a strazii in spațiu pentru pietoni. „Ne-am propus sa facem din orașul nostru capitala Verde a Romaniei, iar pentru asta trebuie…

- Clipe de coșmar pentru romanii din Brașov! Viitura de proporții i-a luat pe nepregatite, atunci cand nimeni nu se aștepta la o astfel de tragedie. Sute de case și mașini au fost afectate, iar localnicilor nu le vine nici acum sa creada ca toata munca lor de o viața a fost distrusa intr-o clipa, gandindu-se…