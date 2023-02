Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a avut loc in cursul zilei de vineri, 27 Ianuarie 2023, ora 15:15, in apropierea DNCB din zona localitatii Voluntari.Din primele informatii, traficul rutier este ingreunat pe DNCB in zona localitatii Voluntari ca urmare a unui incendiu in apropierea partii carosabile., scrie infotraficromania.ro.…

- Incendiul a cuprins o casa si un magazin de pe strada Erou Constantin Ghita, in orasul Voluntari.La fata locului au fost trimise sapte autospeciale de stingere cu apa si spuma, un echipaj de descarcerare, o autospeciala de interventie si salvare la inaltime, doua ambulante SMURD si 2 autospeciale ale…

- Pompierii intervin, joi, pe Calea Giulesti, pentru stingerea unui incendiu care se manifesta la cinci vagoane de tren dezafectate, cu posibilitate de propagare la alte vagoane garate. Potrivit ISU București – Ilfov, pompierii intervin joi seara, pentru stingerea unui incendiu care se manifesta la cinci…

- A fost alerta duminica dupa-amiaza pe strada Grind, din comuna Branești! Pompierii au intervenit de urgența dupa ce un incendiu violent a izbucnit intr-o gospodarie. La fața locului, salvatorii au constatat ca acesta se manifesta la acoperișul unei anexe și al unei locuințe, pe o suprafața de aproximativ…

- Incendiu de proporții, in noaptea de duminica spre luni, in Capitala. Magazinele din Piața 1 Decembrie au ars complet, dupa ce flacarile uriașe au cuprins spațiul comercial. Pompierii au intervenit cu 20 de autospeciale de stingere cu apa și spuma, patru autospeciale pentru intervenție și salvare de…

- Momente de panica, miercuri dupa-amiaza, in București dupa ce un tramvai a luat foc! Incidentul s-a produs, in jurul orei 15.00, intr-o stație din Sectorul 4 al Capitalei, in zona „Orașelul Copiilor”. In momentul cand tramvaiul a fost cuprins de flacari, in acesta se aflau 5 oameni, care au scapat nevatamați,…

- Un incendiu cu degajari mari de fum a izbucnit, in aceasta dupa amiaza, la un centru de colectare a deseurilor Remat Chitila , in proximitatea municipiului Bucuresti.Comisarii de la Garda Nationala de Mediu se afla deja la fata locului, pentru a evalua situatia din punct de vedere al protectiei mediului.Din…

