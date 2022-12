Incendiu de proporții în București din cauza unor petarde. Piața 1 Decembrie a fost mistuită de flăcări Incendiu de proporții, in noaptea de duminica spre luni, in Capitala. Magazinele din Piața 1 Decembrie au ars complet, dupa ce flacarile uriașe au cuprins spațiul comercial. Pompierii au intervenit cu 20 de autospeciale de stingere cu apa și spuma, patru autospeciale pentru intervenție și salvare de la inalțime, o autospeciala de descarcerare, doua ambulanțe […] The post Incendiu de proporții in București din cauza unor petarde. Piața 1 Decembrie a fost mistuita de flacari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

