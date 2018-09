Stiri pe aceeasi tema

- Interventie dificila a pompierilor, dupa ce un autoturism s-a aprins in apropierea Timisoarei, in localitatea Dudestii Noi. Sosite la fata locului, echipajele de interventie au incercat sa stinga focul, insa, conform unor surse din interiorul ISU Timis, s-ar fi aprins si una dintre autospeciale. Informatia…

- Timișorenii ce s-au plimbat pe maluri saptamana trecuta de Ziua Marinei au observat ca, fața de alți ani, Bega este pustie. Cei ce sperau sa faca o plimbare cu ”lebedele” pe apa au avut surpriza neplacuta sa constate ca hidrobicicletele sunt țintuite la mal – din ordinul Capitanului Barboi, care a decis…

- Un accident rutier extrem de grav s-a produs marti, 14 august, pe soseaua de centura a orasului Timisoara. Doi oameni au murit si patru sunt raniti dupa ciocnirea violenta a doua autoturisme.

- Un incendiu puternic a izbucnit noaptea trecuta la mansarda unui imobil din Timisoara, in curtea caruia se afla o vulcanizare. Flacarile au afectat doua case din apropiere, iar acoperisul uneia a ars in totalitate. Focul s-a extins si la o masina, care era parcata in zona.

- Un incendiu a provocat panica aseara, la intersectia strazilor Muzicescu si Calea Martirilor din Timisoara. Doua locuinte au fost afectate de focul care s-a propagat de la o vulcanizare aflata in apropiere. La fata locului s-a intervenit cu sapte autospeciale de stingere cu apa si spuma, o autoscara…

- Un barbat din Timișoara a ajuns, astazi, la pranz, la spital dupa ce s-a impiedicat intr-o groapa de dimensiuni medii pe o trecere de pietoni, chiar in centrul orașului. O ambulanța a venit la fața locului și l-a preluat pe barbat, iar intregul incident a fost filmat de un trecator. Martorul ne-a povestit…