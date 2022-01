Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au localizat și au lichidat un incendiu care a izbucnit joi, 13 ianuarie, intr-un centru comercial situat pe o automagistrala din nordul Moscovei.Potrivit Ministerului regional pentru Situații de Urgența, nicio persoana nu a avut de suferit in urma incidentului.

- O femeie a suferit un atac de panica in urma unui incendiu izbucnit miercuri la o afumatoare in localitatea Spalnaca, focul extinzandu-se si la acoperisul casei, potrivit Agerpres. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba a informat ca Detasamentul de pompieri Aiud intervine, in…

- Un incendiu mistuitor a izbucnit cu puțin timp in urma in secția de finisaj din incinta unei fabrici de textile din Zona Industriala a municipiului Botoșani. Din fericire, nu au fost inregistrare victime, iar 59 de muncitori care se aflau in interiorul fabricii s-au autoevacuat in cel mai scurt timp.…

- Doua case au fost mistuite de foc aproape in totalitate si acoperisul unui al treilea imobil a ars intr-un incendiu care a izbucnit, vineri noaptea, in cartierul Schei din municipiul Brasov. O a treia casa s-a ales cu acoperisul distrus de foc. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Un incendiu teribil a avut loc noaptea trecuta in Galați, acolo unde peste 40 de oameni au fost evacuați, iar o femeie și-a pierdut viața. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri, insa pentru una dintre victime nu s-a mai putut face nimic pentru a o salva. Cum a avut loc tragedia…

- VIDEO: INCENDIU la un spital suport COVID din Ploiești: DOI MORȚI, 15 pacienți evacuați. O asistenta a suferit arsuri Un incendiu a izbucnit, joi dimineata, la Spitalul de Boli Infectioase Ploiesti, care este unitate suport COVID, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova. In urma…

- Un incendiu puternic a izbucnit cu cateva zeci de minute in urma,la acoperisul unui bloc din Slatina. Din cauza flacarilor mistuitoare, zeci de oameni au fost evacuați de urgența. Totul s-a intamplat pe strada Arinului din municipiul Slatina, in urma cu puțin timp. Iata cum se simt acum localnicii evacuați!

- S-a dat alarma de incendiu astazi, 29 octombrie, la un spital din Caransebeș. Angajații unitații spitalicești au chemat intariri in jurul orei 14.30, apeland numarul special de urgența, 112. Astfel, la fața locului au sosit rapid trei echipaje de pompieri, dar și unul de ambulanța.