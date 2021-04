Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Buzau intervin, marti seara, pentru lichidarea unui incendiu care a izbucnit la un centru de colectare a PET-urilor, cu risc de extindere la alte imobile. Interventia este ingreunata din cauza vantului care sufla cu putere. Au ars deja doua masini, dar nu sunt semnalate victime.…

- Un depozit de materiale reciclabile din zona Frasinu, la ieșire din orașul Buzau, a fost cuprins de flacari, potrivit reprezentanților ISU. Focul s-a extins la doua TIR-uri din apropiere. Este mobilizare maxima la aceasta ora, peste 30 de pompieri acționand cu autospeciale cu apa și spuma, pentru a…

- Video NEWS ALERT Incendiu la Sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Slatina. Circa 40 de pacienti evacuati A fost activat Planul Rosu de Interventie. Un numar de 36 de pacienti internati la Sectia de Psihiatrie a Spitalului din Slatina au fost evacuati, miercuri, din cauza incendiului.…

- Citeva din ultimele titluri din opera scriitorului Lucian Avramescu au fost puse in vanzare de ieri in Ploiesti -Gara de Sud; Republicii – Mega Image; zona Nord- statia tramvai; zona Cina; Halele Centrale; zona Dealul Mare; vechiul Tribunal; piata Mihai Bravu; Republicii- 8 Martie; Galeriile Comerciale;…

- In urma aparitiei in spatiul public a unor imagini ce ilustreaza un tanar care arunca o pisica, politistii din cadrul Secției de Poliție Rurala Ciorani și polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor s-au autosesizat. In urma verificarilor a fost identificata persoana care apare in imagini,…

- La data de 10 martie a.c., in jurul orei 00:30, polițiștii din cadrul Poliției orașului Mizil au fost sesizați de catre un barbat despre faptul ca fiica sa, numita GHEORGHE NADIA, in varsta de 16 ani, a plecat voluntar de la domiciliu, la data de 9 martie a.c. in jurul orei 18:00 și nu s-a intors…

- Doua autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD intervin la un incendiu produs la un apartament din Toplița. Din primele informații, doua persoane, dintre care un minor, care au suferit arsuri, potrivit ISU Harghita. Trei echipaje din cadrul Garzii de Intervenție nr. 2 Toplița, cu doua…

- O pensiune din Vama Veche, fara turisti in prezent, a fost joi seara cuprinsa de flacari, incendiul extinzandu-se la acest imobil dupa ce initial focul a izbucnit la o rulota din apropiere. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea", la fata locului s-au deplasat…