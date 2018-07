Incendiu de pădure soldat cu un mort în statul american California O persoana a murit intr-un violent incendiu de padure in nordul Californiei, care a provocat si evacuari, au anuntat vineri autoritatile, citate de AFP.



Incendiul, denumit "Carr", a lovit orasul Redding si a traversat joi seara un curs de apa. Acesta a ramas in mare parte in afara controlului pompierilor.



Victima este un sofer de bulzoder angrenat in eforturile de stingere a incendiului, a declarat Bret Gouvea, comandant in cadrul departamentului californian al padurilor si de protectie impotriva incendiilor (Calfire).



Potrivit sursei citate, flacarile au traversat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

