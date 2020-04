Autoritatile ucrainene au mobilizat duminica aviatia pentru a lupta impotriva unui incendiu forestier care a izbucnit in ajun in zona de excludere din jurul centralei de la Cernobal, unde in 1986 a avut loc cel mai grav accident nuclear din istorie, informeaza AFP.



Flacarile s-au intins pe mai mult de 20 de hectare in parcela forestiera situata in jurul centralei avariate, la aproximativ o suta de kilometri nord de capitala Kiev. Doua avioane, un elicopter si o suta de pompieri au fost mobilizati pentru a lupta impotriva incendiului.



Serviciile de urgenta au declarat duminica…