Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul care a devastat 7.000 de hectare de padure in sud-vestul Frantei, in apropierea bazinului Arcachon, este in prezent circumscris dupa 11 zile de lupta a pompierilor, au anuntat sambata autoritatile locale, noteaza AFP.

- Zeci de pompieri militari si civili, dar si padurari intervin, joi, pentru stingerea unui incendiu de padure care se manifesta in Parcul National Muntii Rodnei. Sunt afectate doua hectare, intr-o zona greu accesibila.

- Un incendiu de padure a izbucnit in Muntii Rodnei, pe raza comunei Sant. 20 de pompieri militari si voluntari se lupta cu flacarile pentru a opri focul. Flacarile se intind pe o suprafața de aproximativ doua hectare. In zona sunt mobilizati zeci de pompieri militari si voluntari, a informat Inspectoratul…

- Mai multe echipaje de pompieri din judetul Arad au intervenit dupa-masa in localitatea Avram Iancu, unde a izbucnit un incendiu la anexele unei gospodarii. Focul a afectat si acoperisul casei. In jurul orei 14.00 pompierii aradeni au fost solicitați sa intervina pentru localizarea și lichidarea unui…

- Situatie periculoasa la iesirea din municipiul Arad spre localitatea Sofronea. Un incendiu de vegetatie uscata a cuprins baloti de paie si risa sa se propage si la culturile agricole din zona. In aceste momente, pompierii intervin cu forțe și mijloace ale Detașamentului Arad, doua autospeciale de stingere,…

- Un incendiu a izbucnit, sambata seara, la o hala cu suprafața de aproximativ 50 mp, din Prelungirea Oituz, comuna 1 Decembrie. Salvatorii acționeaza la aceasta ora cu mai multe autospeciale de stingere cu apa, informeaza ISUBIF. ”Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la o hala, suprafața…

- Ieri, 5 iunie 2022, un incendiu a izbuncnit la o casa de pe strada Rufeni, in municipiul Iași. UPDATE: La sosirea pompierilor la locul evenimentului au constatat ca sunt fire cazute și fac scantei. La locul interventiei se deplaseaza și echipele de intervenție Eon. Incendiul nu se confirma. La fața…

- Un incendiu violent a izbucnit vineri dimineața intr-un depozit de materiale și echipamente sanitare din Oradea. La fața locului, intervin peste 20 de pompieri militari cu patru autospeciale de stingere, o ambulanța SMURD și o autospeciala de prima intervenție. Incendiul se manifesta in hala unui depozit…