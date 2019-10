Incendiu de pădure în județul Sibiu. Zeci de pompieri intervin Un incendiu de vegetație a izbucnit azi-noapte intr-o padure din zona Magura, județul Sibiu. Flacarile s-au extins cu repeziciune, iar pana la aceasta ora incendiul se manifesta pe o suprafața de aproximativ un hectar. ISU Sibiu intervine de urgența cu 24 de pompieri militari pentru localizarea și stingerea incendiului care se manifesta generalizat la litiera padurii și la copaci. De asemenea, la fața locului acționeaza și reprezentanți ai Ocolului Silvic și voluntari din cadrul SVSU Cisnadie. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

