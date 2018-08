Incendiu de pădure în apropiere de Berlin Un incendiu a cuprins joi o zona impadurita din apropiere de Berlin, raspandindu-se rapid pe o suprafata de aproximativ 30 de hectare, conform autoritatilor germane, transmite DPA. Incendiul este localizat la aproximativ 50 de kilometri sud-vest de periferia capitalei germane, intr-o zona putin locuita din landul Brandenburg. Conform autoritatilor, incendiul nu ameninta vieti omenesti. Exista totusi o problema. In zona cuprinsa de incendiu se afla numeroase bombe si proiectile neexplodate din perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial, fapt care ingreuneaza mult interventia pompierilor. Autoritatile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

