Incendiu de mare amploare in judetul Bihor Un incendiu a cuprins in aceasta noapte, in jurul orelor 03.30, un depozit de mase plastice reciclabile situat in Salonta. Pentru gestionarea evenimentului la fata locului au fost mobilizati peste 30 de pompieri cu opt autospeciale printre care si una de tip CBRN, dar si o ambulanta SMURD. La sosirea fortelor de interventie incendiul se manifesta in curtea depozitului, la o hala construita pe aproximativ 1300 de metri patrati si generalizat la o alta hala de circa sase sute de metri patrati. Nu ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CARAS-SEVERIN – De miercuri pana duminica (7-11 iulie), in judetul nostru este asteptat un val de caldura care aduce cu sine disconfort termic, potrivit unei informari meteorologice transmise de salvatorii caraseni! Este afectat judetul nostru, alaturi de Timis, Arad, Hunedoara si Bihor. „In intervalul…

- Mai multe gospodarii sunt in pericol, iar locuitorii au fost evacuați impreuna cu bunuri și animale lor la Roșiile, in județul Valcea, din cauza unei alunecari de teren. In doar cateva ore, o parte din padurea localitații a fost inghițita de pamant. Oamenii se tem ca acum, toata agoniseala lor de-o…

- Interventia a avut un grad ridicat de risc din cauza fumului degajat, dar si pentru ca in interiorul halei exista o conducta de gaz ce se afla in imediata apropiere a locului producerii incendiului, a transmis ISU Neamț.”La ajungerea fortelor de interventie, s-a constatat ca incendiul se manifesta cu…

- Traficul a fost blocat, marți, pe DN 79, in județul Bihor, dupa ce un TIR, un autoturism și o autoutilitara au fost implicate intr-un accident. Dupa persoane au fost ranite ușor. Centrul Infotrafic al Poliției Romane a anunțat ca pe DN 79 Oradea-Arad, la kilometrul 102+900 de metri, in zona localitații…

- Ieri, 10 mai 2021, in jurul orei 23.40, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au depistat un barbat de 48 de ani, din comuna Lunca, județul Bihor, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Garda de Sus, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu…

- Traficul este oprit sambata dimineața pe DN1, in județul Bihor, dupa ce o mașina a intrat intr-un stalp, care a cazut pe șosea. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, pe DN1 Cluj-Napoca - Oradea, in zona localitații Topa de Criș, județul Bihor, șoferul…

- ”Kaufland Romania isi continua planurile de expansiune pentru 2021 si inaugureaza pe 22 aprilie 2021 un magazin in Tarnaveni, judetul Mures, ajungand la o retea nationala de 142 de hipermarketuri. Prin deschiderea acestui magazin, compania creeaza 75 de locuri de munca noi”, a informat compania, fara…

- Antreprenoarea a deschis businessul cu lavanda in 2014, moment in care a luat decizia de a planta pe o suprafata de 30 de ari (3000 mp) de lavanda, iar in prezent are in portofoliu 15 produse cu lavanda, ciocolata, dar si de ingrijire personala. Ana Maria German a investit 1.000 intr-o cultura de lavanda…