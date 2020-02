Incendiu de locuință la Bozioru Doua echipaje ale Inspectoratului pentru Situațiide Urgența Buzau cu doua autospeciale cu apa și spuma se indreapta in acest moment spre Bozioru unde au fost solicitați prin apelul unic de urgența 112 sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce se manifesta la o locuința. De asemenea, la fața locului a fost direcționata și o ambulanța […] Articolul Incendiu de locuința la Bozioru apare prima data in Opinia Buzau . Citeste articolul mai departe pe opiniabuzau.ro…

Sursa articol si foto: opiniabuzau.ro

