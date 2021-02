Incendiu de horn pe strada Eminescu

Stiri pe aceeasi tema

Un incendiu violent a izbucnit in aceasta dupa-amiaza in Baia Mare, pe strada Paltinisului, la un atelier auto. Pentru a stinge flacarile uriase la fata locului s-au deplasat echipaje de la Detasamentul de Pompieri Baia Mare, cu 2 echipaje de stingere si un echipaj de prim ajutor de la SAJ. ACTUALIZARE…

Pompierii militari de la Detașamentul Targu Mureș intervin pe strada Predeal pentru asigurarea masurilor de prevenirea și stingerea incendiilor, dupa ce o țeava de gaz a fost avariata in urma unei tamponari, informeaza ISU Mureș.

Un incendiu horn a izbucnit in municipiul Reghin str. Marului. Intervin pentru stingere pompierii militari din cadrul Detașamentului Reghin. Ard depuneri pe interiorul coșului de fum, fara pericol de propagare, informeaza ISU Mureș.

In jurul orei 15 a izbucnit un incendiu la o casa de locuit din localitatea Petelea. Au intervenit pompierii militari de la Detașamentul Reghin. Din fericire nu sunt victime, informeaza ISU Mureș.

Un incendiu a izbucnit sambata seara, in jurul orei 21, la un imobil de pe strada Ghe. Gr. Cantacuzino. Potrivit ISU Prahova, focul se manifesta in zona acoperisului, pe o suprafata de 200mp. La fata locului s-au deplasat 3 autospeciale de stingere. Stire in curs de actualizare

Un incendiu a izbucnit azi in jurul orelor 14 in localitatea Jacu din comuna Albești. Au intervenit pompierii militari de la Detașamentul Targu Mureș, venind in ajutorul celor de la Garda Miercurea Nirajului, informeaza ISU Mureș.

Lucrarile la asfaltare in localitatea Petrești sunt aproape de finalizare lucratorii profitand din plin de vremea favorabila din acest inceput de decembrie. „Vremea blanda inregistrata la acest final de an ne-a oferit perioade favorabile lucrarilor de infrastructura. In Petrești, pe strada Mihai Eminescu,…

Luni, 30 noiembrie, in jurul orei 17.40, a fost sesizata rapirea unei minore, in varsta de 15 ani, SUKETES EVA, din Odorheiul Secuiesc."Din cercetari a reieșit, ca minora, in timp ce se afla cu unchiul sau, pe strada Bega din Targu Mureș, a fost luata cu forța de persoane necunoscute și introdusa intr-un…