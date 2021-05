Incendiu de bucătărie pe Dâmbu Incendiul izbucnit in bucataria unui apartament situat la etajul VII al unui bloc de pe Bulevardul 1848 din municipiul Targu Mureș i-a alertat pe pompierii militari de la Detașamentul din localitate. Pana la sosirea forțelor de intervenție , incendiul a fost lichidat de vecini. Din fericire nu sunt victime și nu se impune nici evacuarea locatarilor. Pompierii au trecut la ventilarea artificiala a... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

