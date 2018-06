Incendiu de amploare ntr-un imobil din estul Londrei

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a avut loc vineri dupa-amiaza intr-un apartament dintr-un bloc turn din estul Londrei, opt unitați de salvare și 58 de pompieri luptandu-se sa stinga flacarile, informeaza BBC, potrivit Mediafax.Brigada de Pompieri din Londra a anunțat ca au fost alertați de faptul ca…

- Un incendiu de proportii a avut loc la un hotel de cinci stele din centrul Londrei, unul dintre cele mai cunoscute din metropola engleza. Printre cei cazati in acest hotel se afla si artistul Robbie Williams (44 de ani), impreuna cu sotia sa.

- Aproximativ 120 de pompieri au intervenit miercuri dupa-amiaza pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-un hotel de lux din centrul Londrei..Imaginile surprind fum dens in jurul Hotelului "Mandarin Oriental", situat in zona Knightsbridge, in centrul capitalei Marii Britanii.

- Un incendiu de amploare a facut scrum o locuinta din lemn din orasul ucrainean Dnepr. Trei oameni au murit, iar unul s-a ales cu arsuri grave, dupa ce casa a fost cuprinsa de flacari. Noua pompieri cu doua autospeciale au intervenit la fata locului.

- Un incendiu urmat de explozii in serie a avut loc joi la un depozit de munitie din apropiere de Harkov, nu departe de teritoriile separatiste din estul Ucrainei, au anuntat autoritatile, potrivit AFP. Un foc a carui cauza este deocamdata necunoscut s-a declansat in timpul lucrarilor de…

- Flacari uriasi si fum dens in orasul Samara din sudul Rusiei. Potrivit kommersant.ru, a izbucnit un incendiu intr-o cladire de langa cel mai popular centru comercial "Звезда" din Samara.