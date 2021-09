Stiri pe aceeasi tema

- Vremea rea a facut din nou ravagii in țara. Zeci de gosapdarii și subsoluri din Brașov au fost inundate in urma unei furtuni violente. In Dambovița, mai multe drumuri au fost distruse, iar pompierii au intervenit pentru a scoate apa din gospodarii. Și zeci de turiști au fost salvați din Munții Bucegi,…

- 200 de oameni au fost evacuati in plina noapte, in urma izbucnirii incendiului. Printre acestia se aflau si foarte multi copii si persoane in varsta. Din fericire, nu au existat victime.Cele 200 de persoane au fost cazate intr-un centru social si o scoala din apropiere și au primit mancare si apa.Fumul…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia a fost solicitat sa intervervina pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit la ieșirea de pe Autostrada A10 spre Santimbru, in municipiul Alba Iulia. La ajungerea forțelor de intervenție la locul solicitarii, incendiul se manifesta cu flacara vizibila…

- Pompierii zalauani au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o serie de deșeuri depozitate in cadrul unei societati de colectare a fierului vechi și a altor deseuri, din municipiul Zalau.Incendiul s-a manifestat la deseuri pe o suprafata de aproximativ 50 mp, la locul evenimentului s-a…

- Patru autoturisme au luat foc vineri intr-un parc de dezmembrari auto din municipiul Mediaș. Pompierii sibieni au intervenit imediat și au stins incendiul, iar in urma incidentului nu s-au raportat victime, potrivit Ora de Sibiu. Pompierii au intervent la fața locului cu trei autospeciale de stingere…

- Pompierii militari au intrat in alerta, azi noapte, la ora 23.57, in urma unui apel la 112 112, care anunța producerea unui incendiu la o cladire cu un etaj, in localitatea Giroc. La fosta unitate militara au fost trimise trei autospeciale de stingere, o autoscara S42, echipaj SMURD tip B și 16 pompieri.…

- Au fost din nou probleme, luni dimineața, la incineratorul de deseuri periculoase din comuna Brazi, ce este operat de SC Eco Burn, acolo unde a mai izbucnit un foc cu flacara deschisa in hala cuprinsa, in urma cu circa doua saptamani. Azi, pompierii au intervenit din nou. Au fost din nou mari probleme…

- La doua saptamani de la explozia de la Brazi, cand un barbat s-a sinucis provocand intentionat o explozie intr-o hala unde erau depozitate sute de tone de deseuri periculoase, pompierii au fost solicitati din nou sa intervina pe platforma industriala.