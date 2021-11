Incendiu de amploare la un depozit de mobila din municipiul Buzau. Intervin mai multi pompieri Un incendiu a izbucnit, in aceasta seara, la un depozit de mobila din municipiul Buzau.Potrivit ISU Buzau, flacarile s au extins si la o cladire invecinata in care sunt depozitate materiale textile. Conform sursei citate la fata locului intervin 20 de subofiteri si 2 ofiteri cu 4 autospeciale de stingere cu apa si spuma, o autospeciala de salvare de la inaltime, o autospeciala de descarcerare, o cisterna si o ambulanta SMURD. Ajunsi la fata locului, pompierii au constatat ca incendiul se manifes ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

- Un puternic incendiu a izbucnit, luni seara, la un depozit de mobila din Zona Industriala a Buzaului, iar pompierii intervin cu mai multe echipaje. Focul s-a extins la un depozit de materiale textile. Conform reprezentantilor ISU Buzau, incendiul a izbucnit in jurul orei 18.00 la un depozit de mobila,…

