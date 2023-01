Incendiu de amploare la cel mai mare spital privat din Constanța. Planul roşu, activat A fost activat planul roșu de intervenție, noaptea trecuta, la cel mai mare spital privat din Constanța. Potrivit ISU Constanța, mai multe echipaje de pompieri au intervenit in noaptea de vineri spre sambata pentru stingerea unui incendiu la spitalul OCH Ovidiu. Flacari mari au cuprins fațada unitații medicale, pe o suprafața de 100 de metri […] The post Incendiu de amploare la cel mai mare spital privat din Constanța. Planul rosu, activat first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Posibil incendiu la Spitalul de Copii ”Louis Țurcanu” din Timișoara. Din primele informații, au fost degajari de fum, sambata dimineața, autoritațile activand planul Rosu de Interventie la nivelul judetului Timis. Degajari de fum la spitalul de copii Louis Țurcanu din Timișoara Posibil incendiu la Spitalul…

- Un incendiu a izbucnit, joi, la Sectia Pediatrie 2 a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii din municipiul Cluj-Napoca, pacientii fiind evacuati in siguranta de personalul medical. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Cluj, in acest caz a fost activat Planul…

- Un incendiu a izbucnit, joi, cu degajari intense de fum, intr-o baie a Secției Pediatrie 2 a Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii din Cluj-Napoca. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- ISU Cluj intervine in aceste momente la un incendiu care a izbucnit intr-o baie a Secției Pediatrie 2 a Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii, situat pe strada Crișan din municipiul Cluj-Napoca. Din primele informații, pacienții au fost relocați in alte spații din interiorul spitalului, de asemenea…

- "A fost anunțat un incendiu intr-o baie a Secției Pediatrie 2 a Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii, situat pe strada Crișan din municipiul Cluj-Napoca. Trei autospeciale pentru stins incendii, o auto-platforma pentru intervenții și salvari de la inalțimi și un echipaj SAJ au fost dislocate la…

- Trei autospeciale pentru stins incendii, o auto-platforma pentru intervenții și salvari de la inalțimi și un echipaj SAJ au fost dislocate in aceasta dimineața la Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii, situat pe strada Crișan din municipiul Cluj-Napoca, unde a fost semnalat un incendiu. A fost activat…

- ISU Cluj intervine in aceste momente la un incendiu care a izbucnit intr-o baie a Secției Pediatrie 2 a Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii, situat pe strada Crișan din municipiul Cluj-Napoca. Din primele informații, pacienții au fost relocați in alte spații din interiorul spitalului, de asemenea…

- Peste 80 de persoane s-au autoevacuat dintr-o cladire din municipiul Timisoara, duminica seara, dupa ce au simtit un miros intepator care provoca tuse."In urma apelului primit pe SNUAU 112 (...) am fost solicitati sa intervenim in Timisoara, pe strada Zavoi, in urma unui miros puternic si intepator…