Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin opt persoane, dintre care șase copii, au murit duminica in urma unui incendiu izbucnit intr-un cartier din orașul american Chicago, au informat oficialii locali, relateaza site-ul agenției Reuters. Alți doi oameni au fost internați in spital și se afla in stare grava, a informat purtatorul…

- Zeci de persoane au fost ranite marti dupa ce un incendiu dintr-o localitate din vestul Germaniei s-a raspandit la cel putin opt case si apoi la un tronson feroviar major, informeaza oficiali locali citati de DPA.

- Peste 1.150 de pompieri au fost mobilizati pentru a stinge un incendiu de vegetatie din regiunea turistica Algarve a Portugaliei. Mai multe case si hoteluri au fost evacuate, iar 25 de persoane au fost ranite, scrie Reuters, citata de news.ro.

- Alte cateva mii de persoane au fost evacuate vineri din calea incendiilor forestiere din California, in timp ce pompierii se lupta zi si noapte cu focul si cu vanturile puternice care intretin unele dintre cele mai agresive flacari din ultimul deceniu, relateaza Reuters.

- Aeroportul Heathrow din Londra și-a intrerupt activitatea pentru puțin timp miercuri, dupa ce a fost declanșata alarma de incendiu, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.Pentru puțin timp, aeroportul și-a intrerupt activitatea pentru verificarea tuturor zonelor. Activitatea turnului de control…

- Eike Batista, care a fost candva cel mai bogat om din Brazilia și in top 10 cei mai bogați din lume, a fost condamnat la 30 de ani de inchisoare pentru ca l-a mituit pe fostul guvernator al al statului Rio de Janeiro, scrie Reuters.

- Un incendiu puternic a avut loc vineri dupa-amiaza intr-un apartament dintr-un bloc turn din estul Londrei, opt unitati de salvare si 58 de pompieri luptandu-se sa stinga flacarile, informeaza BBC.

- Peste 30 de locuinte din zona metropolitana Manchester, din nord-vestul Angliei, au fost evacuate din cauza unui incendiu de vegetatie care se raspandeste in apropiere, transmite miercuri Reuters.