Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia feroviara este oprita pe Magistrala 1000, la kilometrul feroviar 14, localitatea Buciumeni, judetul Ilfov, din cauza unui incendiu de vegetatie, care afecteaza vizibilitatea, informeaza Centrul Infotrafic din IGPR. Purtatoarea de cuvant a CFR Oana Branzan a precizat ca „in zona de…

- Circulatia feroviara este oprita pe Magistrala 1000, la kilometrul feroviar 14, localitatea Buciumeni, judetul Ilfov, din cauza unui incendiu de vegetatie, care afecteaza vizibilitatea, informeaza Centrul Infotrafic din IGPR, potrivit news.ro.Sursa citata mai precizeaza ca exista posibilitatea de…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca o persoana care se deplasa intr-un carucior special, pe DN 22 intre localitatile Macin si Smardan, din judetul Tulcea, a fost accidentata mortal de un autoturism. Traficul se desfasoara ingreunat in zona si se estimeaza realuarea in conditii normale, dupa…

- Patru persoane au fost ranite, vineri, in urma unui accident intre doua mașini, pe Drumul Național 5, intre București și Giurgiu. Circulația se desfașoara cu dificultate.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca doua autovehicule au fost implicate intr-o coliziune,…

- Patru persoane au fost ranite, vineri, in urma unui accident intre doua mașini, pe Drumul Național 5, intre București și Giurgiu. Circulația se desfașoara cu dificultate.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca doua autovehicule au fost implicate intr-o coliziune,…

- Un accident in care au fost implicate doua tiruri și doua autoturisme s-a produs marți pe autostrada A1. Mai multe persoane sunt ranite și elicopterul SMURD a fost trimis la fața locului. Circulația mașinilor este blocata.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza…

- Un accident in care au fost implicate patru mașini s-a produs miercuri pe Centura București. Cinci oameni au fost raniți, iar traficul prin zona este ingreunat.Accidentul s-a produs pe DNCB, la intersecție cu DN 4, in apropierea orașului Popești Leordeni din județul Ilfov. Centrul Infotrafic…

- Trei mașini au fost implicate intr-un accident marți dimineața pe DN 1, in Otopeni, județul Ilfov. Traficul in zona este restricționat.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1, la kilometrul 16+670 metri, in localitatea Otopeni, județul Ilfov, s-a produs…