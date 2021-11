Flacari puternice au cuprins locuința unui barbat in varsta de 42 de ani. Omul și-a gasit sfarșitul in casa mistuita de incendiu. Nenorocirea s-a produs marți seara, pe 23 noiembrie, in județul Botoșani. Victima, din satul Rediu, comuna Rauseni, a pierit in condiții infioratoare. Din cate s-a anunțat din direcția ISU Botoșani, un vecin a […] The post Incendiu cu urmari cumplite. Un barbat de 42 de ani a fost gasit mort first appeared on Ziarul National .