Incendiu cu repetiție la Indagrara. Boschetarii care stau in fosta fabrica au incendiat-o de doua ori. In ultimele 48 de ore, Detașamentul de Pompieri Arad a intervenit la doua incendii provocate de persoanele fara adapost care stau in fosta cladire a fabricii Indagrara. „Avand in vedere ca in cladire exista material inflamabil (lemn, materiale plastice) […]